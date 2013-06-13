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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 09:43 BJT

《即时观点》韩国央行维持2.50%的利率水平，一如市场预期

市场反应：

- 韩国股市较稍早水准几无变化，因为投资者静待央行总裁稍后在新闻发布会上的表态。

- 截至0113GMT，6月三年期公债期货 日内上涨0.07点，报105.91。韩元兑美元 几近持平于1,134.0，周三当地市场收报1,133.6。韩国股市 跌0.3%至1,904.16点。(完)

(编译 石冠兰/戴素萍/兰秀娟; 审校 张涛/艾茂林/李春喜)
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