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货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 10:19 BJT

新闻稿：韩国央行利率政策声明

“在国内金融市场，股价出现大幅下跌，主要由于日圆走软令人担忧企业表现恶化、以及外国资金从股市流出。在外资投资债券期货的影响下，长期市场利率已经明显下降。韩元也小幅走软，因持续经常账盈余和外资证券投资基金外流的影响重合。”

“在未来，在密切关注主要国家货币政策变化带来的外部风险因素的发展态势和影响的同时，货币政策委员会将以维持中期消费者物价通胀在目标范围之内、以及支持经济持续复苏为导向制定实施货币政策。”(完)

(编译 李春喜 审校 石冠兰)
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