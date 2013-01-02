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亚洲 | 2013年 1月 2日 星期三 16:09 BJT

韩国经济: 央行预计通胀率不就将升至2%中段区域

路透首尔1月2日 - 据周三公布的韩国央行12月13日会议记录,该央行预计近期通胀率可能会升至2%中段区域.

会议记录称是央行的一个"相关部门"在被问及通胀率长期保持在非常低水准的可能性时做上述预测的.

12月韩国CPI较上年同期上涨1.4%,11月时则为上涨1.6%.

在是次会议上,韩国央行货币政策委员会一如预期地维持指标利率在2.75%不变.(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
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