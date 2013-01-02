韩国经济: 央行预计通胀率不就将升至2%中段区域

路透首尔1月2日 - 据周三公布的韩国央行12月13日会议记录,该央行预计近期通胀率可能会升至2%中段区域.

会议记录称是央行的一个"相关部门"在被问及通胀率长期保持在非常低水准的可能性时做上述预测的.

12月韩国CPI较上年同期上涨1.4%,11月时则为上涨1.6%.