韩国经济: 央行预计通胀率不就将升至2%中段区域

《台湾重要政经日程》--4月14日-10月10日
====================================================================
路透首尔1月2日 - 据周三公布的韩国央行12月13日会议记录,该央行预计近期通胀率可能会升至2%中段区域.
会议记录称是央行的一个"相关部门"在被问及通胀率长期保持在非常低水准的可能性时做上述预测的.
12月韩国CPI较上年同期上涨1.4%,11月时则为上涨1.6%.
在是次会议上,韩国央行货币政策委员会一如预期地维持指标利率在2.75%不变.(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
====================================================================
路透北京4月14日 - 新华社周四晚报导援引中国国家税务总局局长王军称，预计到4月30日，中国全面推开营改增试点一周年将实现的减税规模约6,800亿元人民币；自2012年1月实施营改增试点起至今年2月，减税总规模累计超1.2万亿元。
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。