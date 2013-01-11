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货币新闻 | 2013年 1月 11日 星期五 09:25 BJT

韩国央行: 连续第三个月维持指标利率不变,符合预期

路透首尔1月11日 - 韩国央行周五一如预期,连续第三个月宣布维持利率不变,以评估去年两次降息的影响.分析师预期央行很快将再一次放宽政策.

韩国央行一新闻官员称,货币政策委员会维持指标利率 在2.75%不变,不过该官员未对此进行解释.央行总裁金仲秀将于0220GMT召开记者会.

路透调查的22位分析师中,有17位预测不会有利率调整,其余五位认为会降息.共计有15位分析师预计会在6月前降息.(完)

(编译 郑茵 审校 王兴亚)
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