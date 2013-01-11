更新版-韩国央行: 维持利率不变,分析师预计6月前或降息

韩国央行将就利率决议及2013年经济预估发表声明,并将修正对经济的展望.

央行在12月27日发布的2013年政策声明中表示,韩国经济复苏或将缓慢,其将集中精力支持经济成长.

韩国前总统(木卜)正熙的女儿(木卜)槿惠在上月的总统大选中险胜,任期将至2018年初.这是韩国央行自此首次召开的议息会议.

(木卜)槿惠尚未公布新政府详细的经济政策,但她在竞选中承诺帮助缓解家庭债务负担,促进就业,并加大对较小型企业的支持力度.

外界曾广泛预期韩国的出口依赖型经济将自2012年第四季开始复苏,但近期数据给出的预示仍然好坏不一;其中11月工业生产扩张,但12月出口则大减.

由于经济复苏缓慢抑制需求,通胀率自去年初以来始终远低于央行3%的目标,12月通胀率并触及四个月低位1.4%.(完)