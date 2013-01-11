更新版-韩国央行: 维持利率不变,分析师预计6月前或降息

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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韩国央行将就利率决议及2013年经济预估发表声明,并将修正对经济的展望.
央行在12月27日发布的2013年政策声明中表示,韩国经济复苏或将缓慢,其将集中精力支持经济成长.
韩国前总统(木卜)正熙的女儿(木卜)槿惠在上月的总统大选中险胜,任期将至2018年初.这是韩国央行自此首次召开的议息会议.
(木卜)槿惠尚未公布新政府详细的经济政策,但她在竞选中承诺帮助缓解家庭债务负担,促进就业,并加大对较小型企业的支持力度.
外界曾广泛预期韩国的出口依赖型经济将自2012年第四季开始复苏,但近期数据给出的预示仍然好坏不一;其中11月工业生产扩张,但12月出口则大减.
由于经济复苏缓慢抑制需求,通胀率自去年初以来始终远低于央行3%的目标,12月通胀率并触及四个月低位1.4%.(完)
(编译 兰秀娟/王兴亚; 审校 程琳/龚芳)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。