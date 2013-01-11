《韩国央行焦点》一如预期维持指标利率不变,暗示上半年或将降息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(木卜)槿惠尚未公布新政府的经济政策细节,但她在竞选中承诺帮助缓解家庭债务负担,创造待遇优厚的工作岗位,并加大对较小型企业的支持力度.
(木卜)槿惠已指明家庭债务是她将致力于解决的韩国数个不断恶化的经济问题之一.分析师认为,降息可能会是其中一个解决办法.
"与李明博政府专注于经济成长不同,(木卜)槿惠将集中精力,从一开始就解决家庭债务负担问题,"新韩投资公司(Shinhan Investment)的固定收益策略师Park Hyung-min说.
"达成这个目标简单而又速效的途径就是降息."
市场原先普遍认为依赖出口的韩国经济将自2012年第四季复苏,但近期公布的数据显示情况好坏不一,11月工业生产扩张,但12月出口下滑.
通胀率自2012年初就停留在远低于央行3%目标的水准,因经济复苏放缓抑制需求.12月通胀率触及四个月低点1.4%.(完) (编译 田建华/戴素萍/侯向明; 审校 龚芳/王兴亚/程琳)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。