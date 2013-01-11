《韩国央行焦点》一如预期维持指标利率不变,暗示上半年或将降息

(木卜)槿惠尚未公布新政府的经济政策细节,但她在竞选中承诺帮助缓解家庭债务负担,创造待遇优厚的工作岗位,并加大对较小型企业的支持力度.

(木卜)槿惠已指明家庭债务是她将致力于解决的韩国数个不断恶化的经济问题之一.分析师认为,降息可能会是其中一个解决办法.

"与李明博政府专注于经济成长不同,(木卜)槿惠将集中精力,从一开始就解决家庭债务负担问题,"新韩投资公司(Shinhan Investment)的固定收益策略师Park Hyung-min说.

"达成这个目标简单而又速效的途径就是降息."

市场原先普遍认为依赖出口的韩国经济将自2012年第四季复苏,但近期公布的数据显示情况好坏不一,11月工业生产扩张,但12月出口下滑.