韩国央行: 1月会议上以6-1的投票结果决定维持利率不变--记录

路透首尔1月29日 - 周二公布的会议记录显示,韩国央行本月稍早以6-1的投票结果决定维持利率不变,以进一步评估去年两次降息以及全球经济变化所产生的影响.

韩国央行货币政策委员会在1月11日会议上连续第三个月维持政策利率 在2.75%不变,但央行调低了经济增长和通胀预估.

会议记录显示,七名委员中只有Ha Sung-keun反对维持利率不变.他赞成降息至2.50%,指因经济复苏延迟以及韩元升值.(完)