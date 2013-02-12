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亚洲 | 2013年 2月 12日 星期二 10:39 BJT

路透调查: 韩国央行本月料维持利率不变,预期今年降息的人数减少

路透首尔2月12日 - 路透调查结果显示,韩国央行周四将连续第四个月维持利率不变,而在全球最大几个经济体出现成长迹象之际,今年再度降息的可能性下滑.

路透调查21位分析师中有17位预期韩国央行在2月14日会议料将维持利率于2.75%;其余四名分析师则预期央行降息至2.50%.

调查显示韩国央行降息机率略为下滑,因为包括前述四名分析师在内有10名分析师预期韩国央行今年降息,而1月调查22位分析师中则有15位预期降息.

受访分析师指出,包括最近公布的优于预期中国贸易等数据均显示全球经济稳步改善.全球经济回温对于出口导向的韩国有利,但国内仍有其他问题.(完)
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