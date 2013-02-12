路透调查: 韩国央行本月料维持利率不变,预期今年降息的人数减少

中国投资：新西兰北地大区同意协助中铁，为“一带一路”投资提供咨询
路透惠灵顿4月14日 - 新西兰最北端地区--北地大区一名地方议会负责人告诉路透，该地区已经同意协助中国中铁股份投资该地区的基础设施。这是中国扩展“一带一路”计划的一部分。
路透首尔2月12日 - 路透调查结果显示,韩国央行周四将连续第四个月维持利率不变,而在全球最大几个经济体出现成长迹象之际,今年再度降息的可能性下滑.
路透调查21位分析师中有17位预期韩国央行在2月14日会议料将维持利率于2.75%;其余四名分析师则预期央行降息至2.50%.
调查显示韩国央行降息机率略为下滑,因为包括前述四名分析师在内有10名分析师预期韩国央行今年降息,而1月调查22位分析师中则有15位预期降息.
受访分析师指出,包括最近公布的优于预期中国贸易等数据均显示全球经济稳步改善.全球经济回温对于出口导向的韩国有利,但国内仍有其他问题.(完)
路透惠灵顿4月14日 - 新西兰最北端地区--北地大区一名地方议会负责人告诉路透，该地区已经同意协助中国中铁股份投资该地区的基础设施。这是中国扩展“一带一路”计划的一部分。
亲爱的客户，您好： 外汇市场是全球经济表现的风向标，也反映投资者的偏好与取向。路透一周全球汇市综述，为您梳理新一周的市场热点，同时深入盘点全周重要汇市消息和资料。 欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2p2jzwG
路透首尔4月14日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0733GMT，外资在韩国股市卖超737 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月14日 -73.7 21.7 44.6 ^4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8 31.4 4 月10日 -54.1 -4.5 6.4 4 月 7日 -77.9