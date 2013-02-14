重发-韩国央行: 连续第四个月维持指标利率不变,符合预期

路透首尔2月14日 - 韩国央行周四维持利率不变,为连续第四个月按兵不动,与市场预期相符,因全球主要经济体展现改善迹象,且国内通胀仍处于低位.

一官员称,韩国央行货币政策委会员维持指标利率 在2.75%不变,不过该官员未对此进行解释.央行总裁金仲秀将于0220GMT召开记者会. 路透调查21位分析师中有17位预期韩国央行在2月14日会议料将维持利率于2.75%;其余四名分析师则预期央行降息至2.50%. (完) (编译 戴素萍; 审校 张涛)