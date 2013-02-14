重发-韩国央行: 连续第四个月维持指标利率不变,符合预期

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
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路透首尔2月14日 - 韩国央行周四维持利率不变,为连续第四个月按兵不动,与市场预期相符,因全球主要经济体展现改善迹象,且国内通胀仍处于低位.
一官员称,韩国央行货币政策委会员维持指标利率 在2.75%不变,不过该官员未对此进行解释.央行总裁金仲秀将于0220GMT召开记者会. 路透调查21位分析师中有17位预期韩国央行在2月14日会议料将维持利率于2.75%;其余四名分析师则预期央行降息至2.50%. (完) (编译 戴素萍; 审校 张涛)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。