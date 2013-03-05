韩国央行：2月会议以6-1的投票结果决定维持利率不变--会议记录

在七名央行委员中，只有Ha Sung-keun一人不赞成维持利率稳定，他呼吁降息25个基点至2.50%。1月他也曾呼吁过降息，当时央行委员会亦决定维持利率不变。

会议记录显示，他赞成降息的原因是韩国经济尚未显示强劲的复苏，同时全球不确定因素仍然存在，主要是欧元区方面。(完) (编译/审校 侯向明/隋芬/张若琪)