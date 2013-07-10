路透调查：韩国央行周四料维持利率不变，且直到明年6月底都保持稳定

路透首尔7月10日 - 路透调查显示，韩国央行周四料维持利率不变，而且到2014年6月底前都可能维持稳定，2014年下半年或开始加息。

24位受访分析师中有23位预计，韩国央行7月11日的会议上将维持利率在2.50%不变，有一位预计会降息。

17位对下次利率调整方向给出预期的分析师中，有13位认为指标利率明年会上调，其中包括10位预期下半年加息，另有四位分析师认为至少还会有一次降息。(完) (编译 李爽 审校 张荻)