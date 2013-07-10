重温稿-路透调查：韩国央行周四料维持利率不变，且直到明年6月底都保持稳定

中国汇市：人民币早盘随中间价小升，习特会前市场谨慎趋势性走势难现
路透上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价小升，实际有效波动十分狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘仍略偏购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势。
路透首尔7月10日 - 路透调查显示，韩国央行周四料维持利率不变，而且到2014年6月底前都可能维持稳定，2014年下半年或开始加息。
24位受访分析师中有23位预计，韩国央行7月11日的会议上将维持利率在2.50%不变，有一位预计会降息。
17位对下次利率调整方向给出预期的分析师中，有13位认为指标利率明年会上调，其中包括10位预期下半年加息，另有四位分析师认为至少还会有一次降息。(完) (编译 李爽 审校 张荻)
路透上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价小升，实际有效波动十分狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘仍略偏购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势。
路透东京4月5日 - 日本第四银行(Daishi Bank)和北越银行(Hokuetsu Bank)周三称，双方已达成合并业务的基本协议。这两家银行均为地方性的小型银行。
路透台北4月5日 - 台湾金融监管当局周三表示，受台币兑美元升值影响，台湾上市公司2016年汇损金额达1,339亿台币(44亿美元)。