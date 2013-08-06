版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 6日 星期二 13:09 BJT

路透调查：韩国央行8月料维持利率不变，或按兵不动直到2014年年中

在对韩国央行下一步利率动向方面给出明确观点的15位受访者中，有12位认为明年将加息。这些预期加息的受访者中，11位认为会在2014年6月之后加息，另一位预计会在2014年初加息。

三位分析师预计还会有一次降息，对降息时间的预期从今年稍晚到2014年第二季之间。(完) (编译 朱晓军/李爽 审校 隋芬)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐