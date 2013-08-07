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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 07:06 BJT

重温稿-路透调查：韩国央行8月料维持利率不变，或按兵不动直到2014年年中

(重温稿)

* 利率决定将在8月8日0100GMT左右公布

* 全部21位受访分析师认为韩国央行将维持利率不变

* 15人中有12日认为2014年将升息

路透首尔8月6日 - 路透调查显示，韩国央行周四料将连续第三个月在月度货币政策会议上维持利率不变，并料按兵不动直至2014年上半年，之后才可能开始升息。

全部21位受访分析师预计，韩国央行8月8日的会议上将维持基准利率 在2.50%不变。

在对韩国央行下一步利率动向方面给出明确观点的15位受访者中，有12位认为明年将加息。这些预期加息的受访者中，11位认为会在2014年6月之后加息，另一位预计会在2014年初加息。

三位分析师预计还会有一次降息，对降息时间的预期从今年稍晚到2014年第二季之间。(完) (编译 朱晓军/李爽 审校 隋芬)

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