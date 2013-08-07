重温稿-路透调查：韩国央行8月料维持利率不变，或按兵不动直到2014年年中

《路透晚报》--4月6日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三常务会议部署2017年经济体制改革重点任务，确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策；并称今年将以供给侧改革为主线，抓紧重点领域改革持续发力。
(重温稿)
* 利率决定将在8月8日0100GMT左右公布
* 全部21位受访分析师认为韩国央行将维持利率不变
* 15人中有12日认为2014年将升息
路透首尔8月6日 - 路透调查显示，韩国央行周四料将连续第三个月在月度货币政策会议上维持利率不变，并料按兵不动直至2014年上半年，之后才可能开始升息。
全部21位受访分析师预计，韩国央行8月8日的会议上将维持基准利率 在2.50%不变。
在对韩国央行下一步利率动向方面给出明确观点的15位受访者中，有12位认为明年将加息。这些预期加息的受访者中，11位认为会在2014年6月之后加息，另一位预计会在2014年初加息。
三位分析师预计还会有一次降息，对降息时间的预期从今年稍晚到2014年第二季之间。(完) (编译 朱晓军/李爽 审校 隋芬)
中国国务院周三常务会议部署2017年经济体制改革重点任务，确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策；并称今年将以供给侧改革为主线，抓紧重点领域改革持续发力。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透香港4月6日 - 香港投资公司--东英金融周四称，今天与光证国际、南南合作金融中心签署协议，共同组建一带一路基金，首期规模为2亿美元。