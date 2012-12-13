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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 10:43 BJT

韩国央行: 维持利率不变,称全球经济复苏面临的下滑风险很大

11月消费者物价指数(CPI)较上年同期的增幅从前一个月的2.1%降至1.6%,主要是因农产品和石油产品价格下滑,扣除农产品和石油产品价格的核心通胀则维持在1.3%的低档.委员会预测通胀率将暂时维持低位,主要因需求面的压力减轻.至于房价,首尔及其周边地区的房价持续下跌趋势,其他地区的房价则走扬.

在金融市场方面,股价和长期市场利率上升,主要系因国际金融市场稳定和主要国家的经济指标有所改善,而韩元兑美元升值,主因经常帐持续呈现盈余.

展望未来,委员会将密切监控外部风险因素及海内外的金融和经济情势变化,并执行货币政策,以稳定消费者物价升幅符合中期通胀目标,同时继续致力于压低通胀预期并确保经济成长潜力不被侵蚀.(完) (编译 戴素萍; 审校 徐文焰)

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