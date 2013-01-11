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货币新闻 | 2013年 1月 11日 星期五 10:29 BJT

韩国央行:国内通胀料保持低位,全球经济将温和复苏但仍有下行风险

路透首尔1月11日 - 韩国央行周五表示:

* 全球经济将会温和复苏,但下行风险仍存

* 国内经济产出缺口为负的情况,将持续相当长的一段时间

* 通胀料保持低位 (完)
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