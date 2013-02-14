新闻稿: 韩国央行维持利率不变后,就经济与政策前景发表声明

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
**韩国目前的经济状况**
国内经济活动已经显露逐步改善的迹象,得益于新兴市场国家引领的需求改善,以及消费者与企业信心好转.
不过经济复苏步伐和缓,消费和投资等主要实质经济指标每月不断在改善与恶化之间摇摆.
1月出口大幅增加,得益于对中国和东南亚的出口持续强劲,也归功于对美国的出口转为大幅增长.
未来数月,韩国经济预计将维持改善趋势.然而就未来的增长态势而言,仍存在一些不确定性,例如与发达国家财政紧缩政策,和日本新政府扩张性政策操作有关的不确定性.
尽管农产品价格上涨,消费者物价涨幅预计暂时仍将维持在较低水平,归因于国内油品价格稳定和基期效应等因素.
经常帐料将保持盈余状态.(完)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。