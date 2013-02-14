新闻稿: 韩国央行维持利率不变后,就经济与政策前景发表声明

**韩国目前的经济状况**

国内经济活动已经显露逐步改善的迹象,得益于新兴市场国家引领的需求改善,以及消费者与企业信心好转.

不过经济复苏步伐和缓,消费和投资等主要实质经济指标每月不断在改善与恶化之间摇摆.

1月出口大幅增加,得益于对中国和东南亚的出口持续强劲,也归功于对美国的出口转为大幅增长.

未来数月,韩国经济预计将维持改善趋势.然而就未来的增长态势而言,仍存在一些不确定性,例如与发达国家财政紧缩政策,和日本新政府扩张性政策操作有关的不确定性.

尽管农产品价格上涨,消费者物价涨幅预计暂时仍将维持在较低水平,归因于国内油品价格稳定和基期效应等因素.