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货币新闻 | 2014年 4月 10日 星期四 10:50 BJT

韩国经济：今年增长预估上修为4.0%，通胀率预估降至2.1%--央行总裁

路透首尔4月10日 - 韩国央行新任总裁李柱烈周四表示：

* 货币政策委员会一致投票决定维持利率不变

* 内需和外需均维持复苏趋势

* 通胀率下半年将升至2.5%左右

* 2014年国内生产总值(GDP)增速预估自3.8%修正为4.0%

* 上修GDP增速预估是由于计算方法的改变

* 2014年通胀率预估自2.3%下调至2.1%

* 下调全年通胀率预估主要因为第一季通胀率较低

* 4.0%的2014年经济增速预估接近潜在增长步伐

* 鉴于产出缺口为负，故经济增长是一项十分重要的任务

* 通胀率维持在目标下方主要是由于异常及供应方面的因素

* 用政策利率来应对供给驱动的通胀并不可取

* 密切关注外汇市场因羊群效应导致的过度波动

李柱烈发表讲话后，韩国公债期货下滑。欲浏览韩国央行发布的利率政策声明，请点击： 。(完)
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