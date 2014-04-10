韩国经济：今年增长预估上修为4.0%，通胀率预估降至2.1%--央行总裁

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透首尔4月10日 - 韩国央行新任总裁李柱烈周四表示：
* 货币政策委员会一致投票决定维持利率不变
* 内需和外需均维持复苏趋势
* 通胀率下半年将升至2.5%左右
* 2014年国内生产总值(GDP)增速预估自3.8%修正为4.0%
* 上修GDP增速预估是由于计算方法的改变
* 2014年通胀率预估自2.3%下调至2.1%
* 下调全年通胀率预估主要因为第一季通胀率较低
* 4.0%的2014年经济增速预估接近潜在增长步伐
* 鉴于产出缺口为负，故经济增长是一项十分重要的任务
* 通胀率维持在目标下方主要是由于异常及供应方面的因素
* 用政策利率来应对供给驱动的通胀并不可取
* 密切关注外汇市场因羊群效应导致的过度波动
李柱烈发表讲话后，韩国公债期货下滑。欲浏览韩国央行发布的利率政策声明，请点击： 。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。