版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 3日 星期三 05:15 BJT

韩国数据: 3月外汇储备为3,274美元，和2月基本持平

路透首尔4月3日 - 韩国央行周三公布的数据显示，3月外汇储备几无变动，因诸如欧元和日圆等货币兑美元贬值，抵销了外汇储备管理带来的升值。

韩国央行称，3月底外汇储备从2月底的3,274.0亿美元微升至3,274.1亿美元。

韩国央行表示，在3月，欧元兑美元 贬值2.4%，日圆兑美元 下滑2.1%。

下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)： 　 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月

327.41 327.40 328.91 326.97 326.09 323.46 322.01(完) 浏览韩国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 利棣儿；审校　母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐