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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 05:27 BJT

韩国数据: 10月外汇储备再创纪录新高，怀疑因央行干预汇市

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路透首尔11月5日 - 韩国央行周二公布的数据显示，10月外汇储备连续第四个月升至纪录高位，且录得2011年10月以来最大月度增幅。

韩国央行表示，截至10月底，外汇储备为3,432.3亿美元，较9月底增加63亿美元，受助于管理获利和欧元等货币兑美元走强。

数据公布前，市场人士怀疑韩国央行上月多次买入美元/韩圆 干预汇市。

下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)： 　 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

343.23 336.92 331.09 329.71 326.44 328.10 328.80(完) 浏览韩国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 母红; 审校 利棣儿)
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