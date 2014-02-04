韩国数据: 1月外汇储备连续七个月创纪录新高

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透首尔2月5日 - 韩国央行周三公布的数据显示，1月外汇储备增加19.3亿美元，至纪录新高3,483.9亿美元，连续第七个月刷新纪录高位。
韩国央行表示，外汇储备上升受助于管理获利，大部份获利是来自证券收益。截至1月底，91.5%的韩国外汇储备是以证券形式持有。
下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)： 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月
348.39 346.46 345.01 343.23 336.92 331.09 329.71(完) 浏览韩国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 利棣儿；审校 李军)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。