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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 05:20 BJT

韩国数据: 1月外汇储备连续七个月创纪录新高

路透首尔2月5日 - 韩国央行周三公布的数据显示，1月外汇储备增加19.3亿美元，至纪录新高3,483.9亿美元，连续第七个月刷新纪录高位。

韩国央行表示，外汇储备上升受助于管理获利，大部份获利是来自证券收益。截至1月底，91.5%的韩国外汇储备是以证券形式持有。

下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)： 　 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月

348.39 346.46 345.01 343.23 336.92 331.09 329.71(完) 浏览韩国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 利棣儿；审校　李军)
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