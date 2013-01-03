韩国数据: 12月外汇储备增加,连续第五个月触及纪录高位

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔1月4日 - 韩国央行周五公布的数据显示,韩国央行12月外汇储备在11月触及高位后进一步增加,连续第五个月触及纪录高位,受助于投资所得.
韩国央行在声明稿中表示,外汇储备在12月底上升至3,269.7亿美元,高于11月底时的3,260.9亿美元.
下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元):
12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月
326.97 326.09 323.46 322.01 316.88 314.35 312.38(完) 浏览韩国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 利棣儿; 审校 母红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。