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亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 05:16 BJT

韩国数据: 12月外汇储备增加,连续第五个月触及纪录高位

路透首尔1月4日 - 韩国央行周五公布的数据显示,韩国央行12月外汇储备在11月触及高位后进一步增加,连续第五个月触及纪录高位,受助于投资所得.

韩国央行在声明稿中表示,外汇储备在12月底上升至3,269.7亿美元,高于11月底时的3,260.9亿美元.

下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元):

12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

326.97 326.09 323.46 322.01 316.88 314.35 312.38(完) 浏览韩国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 利棣儿; 审校 母红)
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