韩国数据: 1月外汇储备触及纪录新高,连续第六个月攀升

台湾汇市：台币早盘因韩元及台股弱势走贬，“习特会”前难有明显方向
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
路透首尔2月5日 - 韩国央行周二公布的数据显示,韩国央行1月外汇储备小幅上升至纪录新高,为连续第六个月攀升,因非美元货币升值.
韩国央行在声明稿中表示,外汇储备在1月底上升至3,289.1亿美元,12月底时为3,269.7亿美元.央行表示,因包括欧元在内的美元以外货币汇率升值.
央行说,欧元兑美元在1月上升2.6%,导致以美元计价的韩国外汇储备上升.央行并没有提供其欧元资产的确实数据.
下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元):
1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月
328.91 326.97 326.09 323.46 322.01 316.88 314.35(完) 浏览韩国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 利棣儿; 审校 母红)
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。