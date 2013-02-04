韩国数据: 1月外汇储备触及纪录新高,连续第六个月攀升

路透首尔2月5日 - 韩国央行周二公布的数据显示,韩国央行1月外汇储备小幅上升至纪录新高,为连续第六个月攀升,因非美元货币升值.

韩国央行在声明稿中表示,外汇储备在1月底上升至3,289.1亿美元,12月底时为3,269.7亿美元.央行表示,因包括欧元在内的美元以外货币汇率升值.

央行说,欧元兑美元在1月上升2.6%,导致以美元计价的韩国外汇储备上升.央行并没有提供其欧元资产的确实数据.

下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元):

1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月