韩国数据: 2月外汇储备下跌，但买入20吨黄金

标题新闻：朝鲜可能在为第六次核试验做最后阶段的准备--美国智库
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路透首尔3月6日 - 韩国央行周三公布的数据显示，2月用外汇储备买入20吨黄金，使黄金持有量增加，但总体外汇储备近一年来首次减少。
韩国央行称，上月买入黄金的成本总计为10.3亿美元。这是韩国央行在不足两年来第五次买入黄金，使黄金总持有量升至104.4吨。
韩国央行在声明稿中表示，最新买入黄金使韩国央行的黄金持有量占总外汇储备的比例升至1.5%，高于11月时的1.1%。
韩国央行在声明稿中称，韩国央行的外汇储备在2月减少，为去年5月来首见，因包括英镑 和欧元 在内的货币兑美元下跌。
外汇储备在2月降至至3,274亿美元，较1月的3,289.1亿美元减少15.1亿美元。
下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)： 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月
327.40 328.91 326.97 326.09 323.46 322.01 316.88(完) 浏览韩国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 利棣儿 审校 母红)
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