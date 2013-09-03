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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 05:08 BJT

韩国数据: 8月外汇储备再创纪录高位

路透首尔9月4日 - 韩国央行周三表示，韩国8月外汇储备刷新纪录高位，进一步巩固其防御美国联邦储备理事会(FED/美联储)准备缩减刺激措施可能带来的冲击。

韩国央行在声明稿中表示，8月底外汇储备为3,310.9亿美元，较7月增加13.8亿美元。今年多数月份，韩国央行的外汇储备都在增加。

韩元兑美元 今年迄今下滑2.5%，同印度卢比和印尼卢比兑美元今年双位数的跌幅相比，韩元还算稳健。

截至7月底，韩国央行为第七大外汇储备国，其外汇储备中有超过91%是以证券的形式持有。

下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)：

8月 7月　　 6月 5月 4月 3月 2月

　331.09 329.71 326.44 328.10 328.80 327.41 327.40(完) 浏览韩国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 李军; 审校 母红)

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