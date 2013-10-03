韩国数据: 9月外汇储备升至新高，因卖出10亿美元公债

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
Interfax为国际文传电讯社 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔10月4日 - 韩国央行周五公布的数据显示，9月外汇储备上升至新的纪录高位，因该国央行罕有地发行美元计价的公债。
韩国央行表示，9月外汇储备为3,369.2亿美元，较8月上升58.3亿美元，连续第三个月刷新纪录。
韩国央行称，该国在9月发行价值10亿美元的10年期美元计价的公债。所筹集的资金几乎立即加入外汇储备。
9月外汇储备增幅为2011年10月来最大，当月外汇储备增加75.9亿美元。
央行表示，包括欧元 、英镑 和澳元 等储备货币兑美元上涨也是外汇储备增加的原因之一。
下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)： 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月
336.92 331.09 329.71 326.44 328.10 328.80 327.41(完) 浏览韩国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 利棣儿；审校 母红)
Interfax为国际文传电讯社 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。