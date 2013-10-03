韩国数据: 9月外汇储备升至新高，因卖出10亿美元公债

路透首尔10月4日 - 韩国央行周五公布的数据显示，9月外汇储备上升至新的纪录高位，因该国央行罕有地发行美元计价的公债。

韩国央行表示，9月外汇储备为3,369.2亿美元，较8月上升58.3亿美元，连续第三个月刷新纪录。

韩国央行称，该国在9月发行价值10亿美元的10年期美元计价的公债。所筹集的资金几乎立即加入外汇储备。

9月外汇储备增幅为2011年10月来最大，当月外汇储备增加75.9亿美元。

央行表示，包括欧元 、英镑 和澳元 等储备货币兑美元上涨也是外汇储备增加的原因之一。

下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)： 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月