韩国数据: 11月外汇储备再创纪录新高，受投资收益带动

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔12月4日 - 韩国央行周三公布的数据显示，11月外汇储备小增，连续第五个月刷新纪录高位，受投资收益带动。
韩国央行表示，截至11月底，外汇储备为3,450.1亿美元，较10月底增加17.9亿美元。
央行在声明中表示，储备资产的投资收益是整体储备增加的主要原因，但汇市交易商报告，韩国当局的美元买盘干预限制了韩元的升势。
下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)： 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月
345.01 343.23 336.92 331.09 329.71 326.44 328.10(完) 浏览韩国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。