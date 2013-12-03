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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 05:11 BJT

韩国数据: 11月外汇储备再创纪录新高，受投资收益带动

路透首尔12月4日 - 韩国央行周三公布的数据显示，11月外汇储备小增，连续第五个月刷新纪录高位，受投资收益带动。

韩国央行表示，截至11月底，外汇储备为3,450.1亿美元，较10月底增加17.9亿美元。

央行在声明中表示，储备资产的投资收益是整体储备增加的主要原因，但汇市交易商报告，韩国当局的美元买盘干预限制了韩元的升势。

下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)： 　 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

345.01 343.23 336.92 331.09 329.71 326.44 328.10(完) 浏览韩国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)
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