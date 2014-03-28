韩国央行：提高公司债在外汇储备中的占比，同时下调政府公债占比

路透首尔3月28日 - 周五公布的数据显示，韩国央行提高公司债在其规模近3,500亿美元外汇储备中的占比，一名官员指因全球利率上升。

根据韩国央行的数据，去年底时，公司债在外汇储备中的占比提高至15.9%,2012年底为12.9%；同时政府公债占比则大幅下滑。

不过，央行年报显示，2013年底时政府公债占比仍高达36.8%，一年前为38.0%。

央行储备管理部门的一名官员表示，此变化反映出央行继续努力多元化投资，同时旨在减轻全球收益率上升可能给政府公债投资带来的损失。