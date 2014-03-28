韩国央行：提高公司债在外汇储备中的占比，同时下调政府公债占比

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
路透首尔3月28日 - 周五公布的数据显示，韩国央行提高公司债在其规模近3,500亿美元外汇储备中的占比，一名官员指因全球利率上升。
根据韩国央行的数据，去年底时，公司债在外汇储备中的占比提高至15.9%,2012年底为12.9%；同时政府公债占比则大幅下滑。
不过，央行年报显示，2013年底时政府公债占比仍高达36.8%，一年前为38.0%。
央行储备管理部门的一名官员表示，此变化反映出央行继续努力多元化投资，同时旨在减轻全球收益率上升可能给政府公债投资带来的损失。
他还指出，公司债收益率上升的时间比政府公债滞后，步伐也更缓慢。(完) (编译 许娜；审校 田建华)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p