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亚洲 | 2014年 1月 23日 星期四 07:05 BJT

韩国数据：12月百货店销售下修为同比下滑0.3%，国内需求回升乏力

路透首尔1月23日 - 韩国政府周四公布的修正数据显示，韩国12月大型百货店销售较上年同期小幅下滑，本月稍早公布的初步数据则显示小幅增长。

根据产业通商资源部的数据，韩国三大百货店运营商12月整体销售较上年同期下滑0.3%，为10月下滑2.2%以来最差表现。

11月数据修正为增长5.3%，企划财政部对12月销售的初估为上升0.3%。

修正数据表明虽然出口正逐步改善，但国内需求回升力度仍不够强劲。此外，数据亦突显出决策者要想确保经济复苏在今年站稳脚跟所面临的挑战。(完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
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