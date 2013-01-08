韩国经济: 百货店销售连续第二个月增长,但不足以说明经济明显好转

企划财政部估算,现代百货 、乐天购物 和新世界 的百货店销售较上年同期增长0.7%.

这是一年以来,百货店销售首次出现连续两个月增长,不过企划财政部称,12月销售增长受异常寒冷和大雪天气打压.

该数据加深了认为韩国经济在第四季未有力提升的看法.