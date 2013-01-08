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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 09:27 BJT

韩国经济: 百货店销售连续第二个月增长,但不足以说明经济明显好转

路透首尔1月8日 - 韩国政府初步数据显示,韩国12月大型百货店销售连续第二个月增长,但增速过于温和,难以说明该国经济明显好转.

企划财政部估算,现代百货 、乐天购物 和新世界 的百货店销售较上年同期增长0.7%.

这是一年以来,百货店销售首次出现连续两个月增长,不过企划财政部称,12月销售增长受异常寒冷和大雪天气打压.

该国最大的折扣店销售较上年同期下降5.9%,连续第三个月萎缩,11月同比下降1.7%.

该数据加深了认为韩国经济在第四季未有力提升的看法.

"通胀和就业等条件对民间消费有利,但消费者信心复苏仍然落后,"企划财政部称.(完) (编译 王丽鑫; 审校 徐文焰)
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