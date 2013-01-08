韩国经济: 百货店销售连续第二个月增长,但不足以说明经济明显好转

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透首尔1月8日 - 韩国政府初步数据显示,韩国12月大型百货店销售连续第二个月增长,但增速过于温和,难以说明该国经济明显好转.
企划财政部估算,现代百货 、乐天购物 和新世界 的百货店销售较上年同期增长0.7%.
这是一年以来,百货店销售首次出现连续两个月增长,不过企划财政部称,12月销售增长受异常寒冷和大雪天气打压.
该国最大的折扣店销售较上年同期下降5.9%,连续第三个月萎缩,11月同比下降1.7%.
该数据加深了认为韩国经济在第四季未有力提升的看法.
"通胀和就业等条件对民间消费有利,但消费者信心复苏仍然落后,"企划财政部称.(完) (编译 王丽鑫; 审校 徐文焰)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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