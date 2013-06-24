韩国数据: 6月消费者信心指数较前月上升，至逾一年来最高

路透首尔6月25日 - 韩国央行周二公布的数据显示，6月消费者信心指数攀升，至逾一年来最高，因韩国人对生活水准的满意度改善，暗示国内支出可能在恢复。

韩国央行进行的调查显示，6月消费者信心指数上升至105，为去年5月来最高，5月时为104。

读数高于100表示预期未来几个月经济与生活条件好转的消费者多于预期恶化的消费者.

上一次该指数低于100是在2012年12月。