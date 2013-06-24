韩国数据: 6月消费者信心指数较前月上升，至逾一年来最高

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔6月25日 - 韩国央行周二公布的数据显示，6月消费者信心指数攀升，至逾一年来最高，因韩国人对生活水准的满意度改善，暗示国内支出可能在恢复。
韩国央行进行的调查显示，6月消费者信心指数上升至105，为去年5月来最高，5月时为104。
读数高于100表示预期未来几个月经济与生活条件好转的消费者多于预期恶化的消费者.
上一次该指数低于100是在2012年12月。
央行还表示，消费者对未来12个月通胀率的预估中值下降至2.8%，为2007年9月来最低的预估中值，5月时为2.9%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。