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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 05:09 BJT

韩国数据: 2月消费者信心指数下降108，从1月触及的三年高位回落

路透首尔2月26日 - 韩国央行周三公布的数据显示，2月消费者信心指数下滑，但仍足以显示亚洲第四大经济体民间消费仍在经济复苏的轨道之上。

韩国央行进行的调查显示，2月消费者信心指数降至108，1月为109的2011年2月来最高。

尽管2月消费者信心指数自9月首次下降，但仍高于约105的过去12个月均值。

指数高于100表示未来一个月消费者信心较2003-2012期间的平均水平更加乐观。

央行还表示，消费者对未来12个月通胀率的预估中值为2.9%，连续六个月持平在这水平，远高于1月实质通胀率1.1%。

韩国央行表示，此次调查在2月12-19日收到了全国超过2,200个家庭的反馈。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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