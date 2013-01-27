韩国数据: 1月消费者信心升至八个月高点,引燃消费回升期望

路透首尔1月28日 - 韩国1月消费者信心指数升至八个月来最高,为2012年中以来首度高于中性水准,引燃该国消费回升的希望.

韩国央行周一在声明中称,韩国1月消费者信心指数升至103,高于上月的99.

1月数据为去年5月来最高,并为五个月来首度高于100的中性水准.

数据高于100表明预期经济与生活条件改善的消费者多于预期恶化的消费者.

央行并在同一份声明稿中表示,消费者对未来12个月通胀率的预估中值小幅升至3.2%,12月时为3.1%.(完)