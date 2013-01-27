韩国数据: 1月消费者信心升至八个月高点,引燃消费回升期望

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透首尔1月28日 - 韩国1月消费者信心指数升至八个月来最高,为2012年中以来首度高于中性水准,引燃该国消费回升的希望.
韩国央行周一在声明中称,韩国1月消费者信心指数升至103,高于上月的99.
1月数据为去年5月来最高,并为五个月来首度高于100的中性水准.
数据高于100表明预期经济与生活条件改善的消费者多于预期恶化的消费者.
央行并在同一份声明稿中表示,消费者对未来12个月通胀率的预估中值小幅升至3.2%,12月时为3.1%.(完)
(编译: 孙茉莉; 审校 张涛)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。