更正-韩国数据: 1月消费者信心升至八个月高点,引燃消费回升期望

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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(更正:因英文原文有误,内文第二段消费者信心指数"103"应改为"102")
路透首尔1月28日 - 韩国1月消费者信心指数升至八个月来最高,为2012年中以来首度高于中性水准,引燃该国消费回升的希望.
韩国央行周一在声明中称,韩国1月消费者信心指数升至102,高于上月的99.
1月数据为去年5月来最高,并为五个月来首度高于100的中性水准.
数据高于100表明预期经济与生活条件改善的消费者多于预期恶化的消费者.
央行并在同一份声明稿中表示,消费者对未来12个月通胀率的预估中值小幅升至3.2%,12月时为3.1%.(完)
(编译: 孙茉莉; 审校: 张涛)
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