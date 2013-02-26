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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 05:15 BJT

韩国数据: 2月消费者信心指数与上月持平

路透首尔2月27日 - 韩国央行周三公布的数据显示,2月消费者信心指数和1月持平,连续第二个月处于中立点的上方,支持了消费将增加的希望.

韩国央行进行的调查显示,2月消费者信心指数为102,和1月持平.上月,该指数五个月来首次升至中立点100之上.

读数高于100表示预期未来几个月经济与生活条件好转的消费者多于预期恶化的消费者.

央行还表示,消费者对未来12个月通胀率的预估中值为3.2%,与1月时的预估值持平.

韩国央行表示,调查是在2月12-19日查访了超过2,000个家庭.(完) (编译 利棣儿; 审校 母红)
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