韩国数据: 2月消费者信心指数与上月持平

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔2月27日 - 韩国央行周三公布的数据显示,2月消费者信心指数和1月持平,连续第二个月处于中立点的上方,支持了消费将增加的希望.
韩国央行进行的调查显示,2月消费者信心指数为102,和1月持平.上月,该指数五个月来首次升至中立点100之上.
读数高于100表示预期未来几个月经济与生活条件好转的消费者多于预期恶化的消费者.
央行还表示,消费者对未来12个月通胀率的预估中值为3.2%,与1月时的预估值持平.
韩国央行表示,调查是在2月12-19日查访了超过2,000个家庭.(完) (编译 利棣儿; 审校 母红)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。