韩国数据: 8月消费者信心指数第三个月持平

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透首尔8月27日 - 韩国央行周二公布的数据显示，8月消费者信心指数第三个月保持在一年高位，因韩国人对其生活水准仍然乐观。
韩国央行进行的调查显示，8月消费者信心指数为105，与6月和7月持平，这是去年5月来最高读数。
读数高于100表示预期未来几个月经济与生活条件好转的消费者多于预期恶化的消费者。该指数在去年12月回落至99后，在本年迄今一直保持在100之上。
央行还表示，消费者对未来12个月通胀率的预估中值8月上升至3.0%，为4月以来最高，7月为2.9%。
韩国央行表示，调查是在8月12-20日查访了超过2,000个家庭。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。