韩国数据: 8月消费者信心指数第三个月持平

路透首尔8月27日 - 韩国央行周二公布的数据显示，8月消费者信心指数第三个月保持在一年高位，因韩国人对其生活水准仍然乐观。

韩国央行进行的调查显示，8月消费者信心指数为105，与6月和7月持平，这是去年5月来最高读数。

读数高于100表示预期未来几个月经济与生活条件好转的消费者多于预期恶化的消费者。该指数在去年12月回落至99后，在本年迄今一直保持在100之上。

央行还表示，消费者对未来12个月通胀率的预估中值8月上升至3.0%，为4月以来最高，7月为2.9%。