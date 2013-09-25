韩国数据: 9月消费者信心指数下跌至五个月低位

路透首尔9月26日 - 韩国央行周四公布的数据显示，9月消费者信心指数跌至五个月低位，尽管韩国人对未来生活条件仍然乐观。

韩国央行进行的调查显示，9月消费者信心指数下跌至102，该读数在6-8月均为105。这是去年4月来最低，当时为102。

读数高于100表示预期未来几个月经济与生活条件好转的消费者多于预期恶化的消费者。该指数在2012年12月回落至99后，在本年迄今一直保持在100之上。

央行还表示，消费者对未来12个月通胀率的预估中值9月小跌至2.9%，8月为3.0%。