韩国数据: 9月消费者信心指数下跌至五个月低位

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透首尔9月26日 - 韩国央行周四公布的数据显示，9月消费者信心指数跌至五个月低位，尽管韩国人对未来生活条件仍然乐观。
韩国央行进行的调查显示，9月消费者信心指数下跌至102，该读数在6-8月均为105。这是去年4月来最低，当时为102。
读数高于100表示预期未来几个月经济与生活条件好转的消费者多于预期恶化的消费者。该指数在2012年12月回落至99后，在本年迄今一直保持在100之上。
央行还表示，消费者对未来12个月通胀率的预估中值9月小跌至2.9%，8月为3.0%。
韩国央行表示，调查是在9月9-17日查访了超过2,000个家庭。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选