韩国数据: 11月消费者信心指数上升至33个月高位

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔11月26日 - 韩国央行周二公布的数据显示，11月消费者信心指数上升至33个月最高，是国内需求持续复苏的进一步迹象。
韩国央行进行的调查显示，11月消费者信心指数上升至107，10月为106，为连续第二个月攀升，且为2011年2月来最高，当时消费者信心指数为109。
读数高于100表示预期未来几个月经济与生活条件好转的消费者多于预期恶化的消费者。该指数在今年迄今一直保持在100之上。
央行还表示，消费者对未来12个月通胀率的预估中值11月为2.9%，持平在9月及10月的水平，远高于该国最新的10月实质通胀年率0.7%。
韩国央行表示，此次调查在11月11-19日收到了全国超过2,000个家庭的反馈。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。