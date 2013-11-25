韩国数据: 11月消费者信心指数上升至33个月高位

路透首尔11月26日 - 韩国央行周二公布的数据显示，11月消费者信心指数上升至33个月最高，是国内需求持续复苏的进一步迹象。

韩国央行进行的调查显示，11月消费者信心指数上升至107，10月为106，为连续第二个月攀升，且为2011年2月来最高，当时消费者信心指数为109。

读数高于100表示预期未来几个月经济与生活条件好转的消费者多于预期恶化的消费者。该指数在今年迄今一直保持在100之上。

央行还表示，消费者对未来12个月通胀率的预估中值11月为2.9%，持平在9月及10月的水平，远高于该国最新的10月实质通胀年率0.7%。