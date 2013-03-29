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货币新闻 | 2013年 3月 29日 星期五 09:49 BJT

韩国经济：政府预计今年出现108亿美元税收缺口

路透首尔3月29日 - 韩国企划财政部次官Lee Suk-joon周五表示，预计2013年税收短缺约12万亿元(107.9亿美元)，而外界愈发预期政府将起草追加预算案来增加支出。

另外，有线电视网络YTN TV引述总统经济幕僚Cho Won-dong的话称，他担心韩国今年稍晚可能面临“财政悬崖”风险，因预计税收短缺。(完) (编译 石冠兰 审校 蔡美珍)
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