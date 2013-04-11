新闻稿：韩国央行维持利率在2.75%不变

期货日报：上海螺纹钢期货开启台阶式下跌行情
对于螺纹钢价格后期走势，我们并不看好，认为近期只是下跌的开始。当然，价格下跌不是一蹴而就的，其间也会经历反弹。不过，总的操作思路以反弹卖出或空单加仓为。
3月消费者物价增幅从前一个月的1.4%略降至1.3%，主要原因在于农业、畜牧业和渔业产品价格下降；扣除农业和原油产品的核心通胀率从2月1.3%略升至1.5%。通胀可能仍维持在相对低位，因需求面压力减弱。不过委员会预计，随着来自制度因素的下行压力的部分消失，通胀率将升至目前水准以上。至于房价，首尔和周边地区房价继续呈下行趋势，其他地区房价则呈温和上行势头。
金融市场方面，股市大幅下跌，韩元兑美元亦大幅贬值，因随着欧元区风险再度浮现，加之地缘政治风险上升，外国证券投资基金流出。长期市场利率继续呈下降趋势，主要因担心经济复苏减速。
展望未来，委员会将密切关注外部风险因素和韩国地缘政治风险及其导致的金融和经济环境变化，并继续努力降低通胀预期，实施货币政策以维持通胀率中期在目标区间内，确保经济成长潜力不因增长持续缓慢而受损。(完) (编译 程琳/徐文焰/李爽; 审校 张涛)
对于螺纹钢价格后期走势，我们并不看好，认为近期只是下跌的开始。当然，价格下跌不是一蹴而就的，其间也会经历反弹。不过，总的操作思路以反弹卖出或空单加仓为。
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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