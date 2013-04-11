新闻稿：韩国央行维持利率在2.75%不变

3月消费者物价增幅从前一个月的1.4%略降至1.3%，主要原因在于农业、畜牧业和渔业产品价格下降；扣除农业和原油产品的核心通胀率从2月1.3%略升至1.5%。通胀可能仍维持在相对低位，因需求面压力减弱。不过委员会预计，随着来自制度因素的下行压力的部分消失，通胀率将升至目前水准以上。至于房价，首尔和周边地区房价继续呈下行趋势，其他地区房价则呈温和上行势头。