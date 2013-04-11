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货币新闻 | 2013年 4月 11日 星期四 10:40 BJT

新闻稿：韩国央行维持利率在2.75%不变

3月消费者物价增幅从前一个月的1.4%略降至1.3%，主要原因在于农业、畜牧业和渔业产品价格下降；扣除农业和原油产品的核心通胀率从2月1.3%略升至1.5%。通胀可能仍维持在相对低位，因需求面压力减弱。不过委员会预计，随着来自制度因素的下行压力的部分消失，通胀率将升至目前水准以上。至于房价，首尔和周边地区房价继续呈下行趋势，其他地区房价则呈温和上行势头。

金融市场方面，股市大幅下跌，韩元兑美元亦大幅贬值，因随着欧元区风险再度浮现，加之地缘政治风险上升，外国证券投资基金流出。长期市场利率继续呈下降趋势，主要因担心经济复苏减速。

展望未来，委员会将密切关注外部风险因素和韩国地缘政治风险及其导致的金融和经济环境变化，并继续努力降低通胀预期，实施货币政策以维持通胀率中期在目标区间内，确保经济成长潜力不因增长持续缓慢而受损。(完) (编译 程琳/徐文焰/李爽; 审校 张涛)
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