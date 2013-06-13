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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 11:05 BJT

新闻稿：韩国央行一如预期维持利率在2.50%不变

“韩国消费和设备投资下降，但委员会认为经济尽管疲弱，但将持续增长，因为出口改善，且建筑投资大幅增加。就业方面，就人人数上升，这集中在50岁及以上人群和服务业。但由于制造业就业增加趋势放慢，5月就业人数增加幅度低于前月。委员会对未来的看法没有变化，仍认为国内经济在相当长时间内将存在负产出缺口，主要归因于全球经济复苏缓慢。”

“对于国内经济活动的评估是，复苏趋势将得以持续，因为内需和出口都在维持温和改善趋势，而且政府支出增加亦贡献了增长动能。”

“未来几个月，韩国经济料将维持温和增长，与全球经济逐步复苏的情况相符。但关于未来经济增长路径，则既有指标利率下降和实施补充预算等因素带来的上行风险，也有日圆汇率波动性提高和电力供应短缺造成产出可能回落等因素引发的下行风险。”(完)

(编译 王冠中/杜明霞；审校 张铭钧/徐文焰)
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