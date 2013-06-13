新闻稿：韩国央行一如预期维持利率在2.50%不变

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，受益于需求坚挺
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
“韩国消费和设备投资下降，但委员会认为经济尽管疲弱，但将持续增长，因为出口改善，且建筑投资大幅增加。就业方面，就人人数上升，这集中在50岁及以上人群和服务业。但由于制造业就业增加趋势放慢，5月就业人数增加幅度低于前月。委员会对未来的看法没有变化，仍认为国内经济在相当长时间内将存在负产出缺口，主要归因于全球经济复苏缓慢。”
“对于国内经济活动的评估是，复苏趋势将得以持续，因为内需和出口都在维持温和改善趋势，而且政府支出增加亦贡献了增长动能。”
“未来几个月，韩国经济料将维持温和增长，与全球经济逐步复苏的情况相符。但关于未来经济增长路径，则既有指标利率下降和实施补充预算等因素带来的上行风险，也有日圆汇率波动性提高和电力供应短缺造成产出可能回落等因素引发的下行风险。”(完)
(编译 王冠中/杜明霞；审校 张铭钧/徐文焰)
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7