韩国经济：新政府大幅调降2013年经济成长预估，承诺采取更多刺激举措

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
企划财政部表示，将在未来数周公布一系列刺激举措，所涉领域包括就业、生活水平、低迷的房地产市场以及债务繁重家庭面临的困难。
该部还称，相关措施包括提出一份反映了额外财政支出的追加预算议案、一份预算收入削减计划和重新调整公共财政的措施。
当地媒体和分析师曾表示，追加预算规模约达10万亿(兆)韩元(约合90亿美元)，相当于全年1,273万亿韩元国内生产总值(GDP)的约1%，不过企划财政省官员拒绝确认此数字。
相对于过去旨在刺激经济的追加预算，这次规模相对较小。2009年，政府曾推出规模相当于GDP逾3%的追加预算来应对全球金融危机。(完) (编译 张荻/王翔琼/许娜; 审校 蔡美珍/于春红)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%