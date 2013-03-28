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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 13:28 BJT

韩国经济：新政府大幅调降2013年经济成长预估，承诺采取更多刺激举措

企划财政部表示，将在未来数周公布一系列刺激举措，所涉领域包括就业、生活水平、低迷的房地产市场以及债务繁重家庭面临的困难。

该部还称，相关措施包括提出一份反映了额外财政支出的追加预算议案、一份预算收入削减计划和重新调整公共财政的措施。

当地媒体和分析师曾表示，追加预算规模约达10万亿(兆)韩元(约合90亿美元)，相当于全年1,273万亿韩元国内生产总值(GDP)的约1%，不过企划财政省官员拒绝确认此数字。

相对于过去旨在刺激经济的追加预算，这次规模相对较小。2009年，政府曾推出规模相当于GDP逾3%的追加预算来应对全球金融危机。(完) (编译 张荻/王翔琼/许娜; 审校 蔡美珍/于春红)
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