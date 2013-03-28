《韩国经济焦点》新政府下调2013年经济成长预估，引发市场降息预期

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
在政府周四公布的刺激计划中，追加预算受到的关注最多。企划财政部拒绝透露具体内容，但当地媒体和分析师表示，追加预算规模可能约达10万亿(兆)韩元(约合90亿美元)，相当于韩国全年1,273万亿韩元国内生产总值(GDP)的约1%。
相对于过去旨在刺激经济的追加预算，这次的规模较小。2009年，政府曾推出规模相当于GDP逾3%的追加预算，来应对全球金融危机。
“即便提出的支出议案规模约达10万亿韩元，但如果额外支出最终被用在针对房地产交易和较小型企业的税收优惠措施、以及增加公共部门招聘方面，那么就不会对刺激经济增长产生太大作用，”SK证券分析师Yum Sang-hoon称。
韩国股市综合股价指数 周四近收平盘，盘中小幅下跌，表明市场对政府的刺激举措缺乏热情。(完) (编译 洪熙/张若琪/许娜; 审校 高琦/张荻/侯向明)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%