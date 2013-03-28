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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 14:48 BJT

《韩国经济焦点》新政府下调2013年经济成长预估，引发市场降息预期

在政府周四公布的刺激计划中，追加预算受到的关注最多。企划财政部拒绝透露具体内容，但当地媒体和分析师表示，追加预算规模可能约达10万亿(兆)韩元(约合90亿美元)，相当于韩国全年1,273万亿韩元国内生产总值(GDP)的约1%。

相对于过去旨在刺激经济的追加预算，这次的规模较小。2009年，政府曾推出规模相当于GDP逾3%的追加预算，来应对全球金融危机。

“即便提出的支出议案规模约达10万亿韩元，但如果额外支出最终被用在针对房地产交易和较小型企业的税收优惠措施、以及增加公共部门招聘方面，那么就不会对刺激经济增长产生太大作用，”SK证券分析师Yum Sang-hoon称。

韩国股市综合股价指数 周四近收平盘，盘中小幅下跌，表明市场对政府的刺激举措缺乏热情。(完) (编译 洪熙/张若琪/许娜; 审校 高琦/张荻/侯向明)
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