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货币新闻 | 2013年 4月 8日 星期一 11:56 BJT

韩国政经：企划财政部长官称，政府将动用一切财政和货币政策刺激增长

路透首尔4月8日 - 韩国企划财政部长官玄旿锡周一称，将动用一切财政和货币举措来提振经济，此时外界对韩国央行在本周政策会议上降息的预期升温。

“我们不能再袖手旁观，不采取任何措施而期望能有好结果，”玄旿锡在记者会上的声明中称。

政府预计在本月稍晚推出最高达20万亿(兆)韩元(176.7亿美元)的追加预算，以促进经济增长。

他没有详述可能采取的货币政策。市场分析师预计央行可能在周四的政策会议上下调指标利率 ，以配合政府的措施。

韩国央行3月维持政策利率在2.75%，为连续第五个月维持利率不变。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)
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