亚洲金融：韩国与马来西亚签署47亿美元双边货币互换协议

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透首尔10月20日 - 韩国央行周日表示，已经与马来西亚签署为期三年、总额达47亿美元的双边货币互换协议，希望藉此促进两国的经贸和金融合作。
根据该协议，双方以5.0万亿(兆)韩元兑换150亿马币(林吉特) 。韩国央行在声明中称，协议为期三年，但必要时可以延长。
这是韩国央行本月签署的第三笔货币互补协议，此前该行分别与阿联酋签署总额54亿美元的韩元/迪拉姆互换协议，与印尼央行签署总额为100亿美元的韩元/卢比互换协议。
本次协议是在韩国央行总裁金仲秀访问吉隆坡，出席东南亚央行会议30周年纪念活动时达成。(完)
(编译 李春喜 审校 王冠中)
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。