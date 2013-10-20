亚洲金融：韩国与马来西亚签署47亿美元双边货币互换协议

路透首尔10月20日 - 韩国央行周日表示，已经与马来西亚签署为期三年、总额达47亿美元的双边货币互换协议，希望藉此促进两国的经贸和金融合作。

根据该协议，双方以5.0万亿(兆)韩元兑换150亿马币(林吉特) 。韩国央行在声明中称，协议为期三年，但必要时可以延长。

这是韩国央行本月签署的第三笔货币互补协议，此前该行分别与阿联酋签署总额54亿美元的韩元/迪拉姆互换协议，与印尼央行签署总额为100亿美元的韩元/卢比互换协议。

本次协议是在韩国央行总裁金仲秀访问吉隆坡，出席东南亚央行会议30周年纪念活动时达成。(完)