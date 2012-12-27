韩国经济: 企划财政部将2013年经济增速目标设定为3.0%

(朴)槿惠上周赢得总统大选,将在2月底就职开始其五年的任期.她承诺要提高福利支出并创造更多就业.

由于欧元区财政危机和其他地区成长放缓,打击了韩国的出口型经济,韩国央行今年两度降息;同时政府推出大规模财政刺激举措.