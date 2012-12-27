韩国经济: 企划财政部将2013年经济增速目标设定为3.0%

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
(朴)槿惠上周赢得总统大选,将在2月底就职开始其五年的任期.她承诺要提高福利支出并创造更多就业.
由于欧元区财政危机和其他地区成长放缓,打击了韩国的出口型经济,韩国央行今年两度降息;同时政府推出大规模财政刺激举措.
最新数据暗示经济正趋稳,但如今韩元急升妨碍出口快速复苏却让人担忧.(完) (编译 戴素萍; 审校 郑茵)
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选