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货币新闻 | 2012年 12月 27日 星期四 09:57 BJT

韩国经济: 企划财政部将2013年经济增速目标设定为3.0%

(朴)槿惠上周赢得总统大选,将在2月底就职开始其五年的任期.她承诺要提高福利支出并创造更多就业.

由于欧元区财政危机和其他地区成长放缓,打击了韩国的出口型经济,韩国央行今年两度降息;同时政府推出大规模财政刺激举措.

最新数据暗示经济正趋稳,但如今韩元急升妨碍出口快速复苏却让人担忧.(完) (编译 戴素萍; 审校 郑茵)

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