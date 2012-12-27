更新版 1-韩国经济: 政府预计2013年经济仅温和复苏,料有更多刺激举措

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路透韩国世宗12月27日 - 韩国周四警告称,明年该国经济可能仅会温和复苏.同时韩国央行承诺,目前将侧重于支撑国内经济成长.两者都增强了对该国将采取更多财政和货币刺激政策的预期.

韩国企划财政部设定的首个2013年经济增长率目标是3%,而韩国央行10月给出的预估是3.2%,路透10月调查得出的分析师预估结果是3.4%.企划财政部此前预计今年经济增长2.1%.

"尽管还有很大下行风险,但明年经济成长将好于今年."企划财政部官员Choi Sang-mok在行政省会世宗的一场简报会上这样表示.

"虽然如此,(明年)经济复苏力道还是不足以达到潜在经济成长率,"他说.

韩国央行也在2013年政策声明中警告称,当前国内经济增长还将低于潜在增长率,欧元区危机对经济构成风险.

央行称:"央行目前将着重于确保经济增长潜力不受经济持续低增长之损."

政府与央行官员最近都表示,该国潜在年度经济增长率将是4%左右.

综合上述言论,韩国央行可能进一步降息,新政府可能推出更多刺激举措.

SK Securities分析师Yum Sang-hoon称:"经济状况已经很差,韩元也在变得非常强劲,没理由预计明年会复苏,所以有必要多管齐下采取措施."其预计从第一季开始,明年将有两次降息.

Meritz Securities固定收益分析师Ough Chang-sup称:"目前,韩国央行将更多精力放在支撑经济上是有道理的,因为现在通胀水平还是比较低的."其表示,明年上半年可能有一次降息以及新的财政刺激政策.

企划财政部预期,2013年通胀年率将温和升至2.7%,高于今年预估的2.2%,与需求复苏一致.

韩国是亚洲第四大经济体,其今年前九个月平均较上年同期增长2.2%.企划财政部预估的2012年全年成长2.1%,将是2009年成长0.3%以来最低的增幅.

Choi表示,本季经济指标将显示较第三季温和改善,但称企划财政部并不预估明年会强劲反弹.

该部9月向国会提交2013年总计342.5万亿(兆)韩元(3,188.0亿美元)政府预算案时,假定前提是明年实质经济增长4.0%.

国会预计在1月1日的下个财年开始前完成预算案的评估,但执政党希望增加支出计划,以兑现当选总统(木卜)槿惠的竞选承诺.

(木卜)槿惠上周赢得总统大选,将在2月底就职开始其五年的任期.她承诺要提高福利支出并创造更多就业.

由于欧元区财政危机和其他地区成长放缓,打击了韩国的出口型经济,韩国央行今年两度降息;同时政府推出大规模财政刺激举措.

政府计划2013年上半年完成60%的预算支出.汇丰控股驻香港分析师Ronald Man称,明年新政府是否起草财政刺激方案,取决于第一季经济增长情况.