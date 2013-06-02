表格：韩国5月出口较上年同期增长3.2%，创四个月来最高增幅

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔6月1日 - 韩国产业通商资源部周六公布5月进出口与贸易收支初值如下:
5月 *4月
贸易收支 (10亿美元) 6.0 2.4
出口(10亿美元) 48.4 46.3
(较上年同期变动百分比) +3.2 +0.4
进口 10亿美元) 42.3 43.8
(较上年同期变动百分比) -4.8 -0.3
* 为2013年5月15日公布的修正值
附注:
- 路透调查结果为，分析师预测5月出口较上年同期成长0.3%，进口下降2.0%。
- 据汤森路透计算，5月平均每工作日出口值为21.0亿美元，4月修正后为19.3亿美元。
- 5月出口同比增幅为1月增长10.9%以来的最大增幅，亦为连续第三个月同比增长。
- 中国是韩国最大的出口市场，约占其出口的四分之一，其次是美国和欧盟。
- 以产品类别分，电子产品是最大出口品，所占比例略超五分之一，其次是汽车和工业机械。(完) (编译 张涛; 审校 王洋)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。