表格：韩国5月出口较上年同期增长3.2%，创四个月来最高增幅

路透首尔6月1日 - 韩国产业通商资源部周六公布5月进出口与贸易收支初值如下:

5月 *4月

贸易收支 (10亿美元) 6.0 2.4

出口(10亿美元) 48.4 46.3

(较上年同期变动百分比) +3.2 +0.4

进口 10亿美元) 42.3 43.8

(较上年同期变动百分比) -4.8 -0.3

* 为2013年5月15日公布的修正值

附注:

- 路透调查结果为，分析师预测5月出口较上年同期成长0.3%，进口下降2.0%。

- 据汤森路透计算，5月平均每工作日出口值为21.0亿美元，4月修正后为19.3亿美元。

- 5月出口同比增幅为1月增长10.9%以来的最大增幅，亦为连续第三个月同比增长。

- 中国是韩国最大的出口市场，约占其出口的四分之一，其次是美国和欧盟。