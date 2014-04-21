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亚洲 | 2014年 4月 21日 星期一 09:09 BJT

更新版 1-韩国经济：4月1-20日出口同比增长4.3%，进口减少3.2%--海关

路透首尔4月21日 - 韩国海关数据周一显示，4月1-20日出口较上年同期增长4.3%，增幅低于3月，因全球需求下滑。

3月1-20日出口较上年同期增长8.2%，全月增长5.1%。不过，4月1-20日出口增幅高于1-3月当季的2.2%。

韩国是全球第七大出口国，也是主要出口国家中每月第一个公布对外贸易数据的国家，较早提供了全球经济形势的线索。

据韩国海关网站(www.customs.go.kr)公布的数据，4月1-20日出口达306.69亿美元；进口则为289.03亿美元，较上年同期减少3.2%。

根据汤森路透的计算，其间的贸易顺差为17.66亿美元。

中国是韩国最大的出口市场，占韩国对外出口总额的约四分之一。韩国的其它主要出口市场包括美国和欧盟。(完) (编译 许娜；审校 张荻)
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