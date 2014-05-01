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货币新闻 | 2014年 5月 1日 星期四 08:16 BJT

表格：韩国4月出口较上年同期增长9.0%，好于市场预估

路透首尔5月1日 - 韩国产业通商资源部周四公布4月进出口与贸易收支初值如下(经四舍五入):

4月 *3月

贸易收支(10亿美元) 4.5 4.2

出口(10亿美元) 50.3 49.7

(较上年同期变动百分比) +9.0 +5.1

进口(10亿美元) 45.9 45.6

(较上年同期变动百分比) +5.0 +3.6

* 为2014年4月14日公布的修正值

附注:

- 路透调查结果为，分析师预测4月出口较上年同期成长7.5%，进口成长4.2%。

- 汤森路透计算显示，4月平均每工作日出口值为21亿美元，3月修正为21.6亿美元。

- 4月出口增幅为2013年1月跳增10.9%以来最高。

- 中国是韩国最大的出口市场，占韩国出口的约四分之一；其次是美国和欧盟。

- 以产品类别分，出口最大宗的是电子产品，超五分之一；其次是化学产品和工业机械。(完) (编译 许娜；审校 于春红)
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