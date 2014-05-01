表格：韩国4月出口较上年同期增长9.0%，好于市场预估

日中关系：日本财务大臣称，两国财长将于5月6日进行双边对话
路透东京4月28日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，日本与中国将于5月6日横滨的亚洲开发银行年会间隙，进行双边财政对话。
路透首尔5月1日 - 韩国产业通商资源部周四公布4月进出口与贸易收支初值如下(经四舍五入):
4月 *3月
贸易收支(10亿美元) 4.5 4.2
出口(10亿美元) 50.3 49.7
(较上年同期变动百分比) +9.0 +5.1
进口(10亿美元) 45.9 45.6
(较上年同期变动百分比) +5.0 +3.6
* 为2014年4月14日公布的修正值
附注:
- 路透调查结果为，分析师预测4月出口较上年同期成长7.5%，进口成长4.2%。
- 汤森路透计算显示，4月平均每工作日出口值为21亿美元，3月修正为21.6亿美元。
- 4月出口增幅为2013年1月跳增10.9%以来最高。
- 中国是韩国最大的出口市场，占韩国出口的约四分之一；其次是美国和欧盟。
- 以产品类别分，出口最大宗的是电子产品，超五分之一；其次是化学产品和工业机械。(完) (编译 许娜；审校 于春红)
路透东京4月28日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，日本与中国将于5月6日横滨的亚洲开发银行年会间隙，进行双边财政对话。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7813港元) 美股道琼工业指数周四收高6.24点，或0.03%，报20,981.33点 。纳斯达克指数周四收于纪录新高，受助于康卡斯特、PayPal和I ntuit在业绩推动下上涨。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 114.500 -1.05 14119 8.910
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月28日(五) 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.4% +0.4% 0600 英国Nationalwide房价指数(较前月) 4月 +0.1% -0.3% (较上年同期) +3.3% +3.5% 0600 德国进口物价(较前月) 3月 -0.1% +0.7% (较上年同期) +6.5% +7.4% 0600 德国实质